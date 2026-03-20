Droog weer en flink wat zon tijdens tikkeltje fris weekeinde

Foto: Joris van Tweel

Een echt lenteweekend ligt in het verschiet. Terrastemperaturen zijn er nog niet, maar de paraplu kan komend weekeinde thuis blijven en de zonnebril mag in de zak. Dat blijft zo tot en met de eerste dag van de werkweek, waarna het weer wat kouder en natter wordt.

Zaterdagochtend begint mistig, maar deze verdwijnt geleidelijk. Er komt ruimte voor de zon en het wordt overdag zo’n 11 of 12 graden. De wind is zwak tot matig uit noordoostelijke richting. In de avond en nacht klaart het op en koelt het af naar minima rond tot net boven het vriespunt, met kans op vorst aan de grond. Zonovergoten is het woord voor zondag. De zuidoosten- tot later zuidwestenwind is zwak tot matig bij maxima rond 13 of 14 graden. In de avond en nacht neemt de bewolking toe.

Ook maandag is er geregeld zon en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit noordoostelijke richting, opnieuw bij temperaturen rond een graad of 12. Vanaf dinsdag neemt de kans op neerslag weer toe en wordt het overdag iets kouder, terwijl de nachten wat warmer uitvallen.