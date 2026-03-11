Droge donderdag gevolgd door wisselvalligheid tot en met het weekend

Foto: Joris van Tweel

Wie naar buiten wil zonder kans op gespetter heeft komende donderdag de kans. Daarna is het een paar dagen kwakkelen in Groningen, met temperaturen die ook wat omlaag zakken.

Door Johan Kamphuis

Donderdag blijft het droog en is er af en toe zon, vooral in de ochtend. Het wordt 12 of 13 graden en de wind is zwak of matig (windkracht 2 tot 3) uit het westen tot zuidwesten.

Vrijdagochtend zijn er perioden met (lichte) regen, maar in de middag wordt het droog. Het kwik daalt van een graad of 10 in de ochtend naar rond 7 in de middagm bij een matige zuidwestenwind.

Zaterdag is er af en toe zon, maar er ontstaan ook stapelwolken en in de middag valt er af en toe een bui. Het wordt 10 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. In de nacht naar zondag klaart het op en daalt het kwik tot rond het vriespunt, met op uitgebreide schaal grondvorst. Zondag begint droog maar eindigt met regen. Ook dan wordt het rond 10 graden.

Na het weekend lijkt het wederom warmer te gaan. Meer daarover is te lezen op de weerpagina en te beluisteren tijdens naar het weerpraatje om 8:50 uur tijdens de OOG-Ochtendshow.