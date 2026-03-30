Vijf verdachten uit Stad aangehouden in groot onderzoek naar crypto- en bankhelpdeskfraude

Bij een gezamenlijke actie van Team Cybercrime Midden-Nederland en de Districtsrecherche in Utrecht en Drenthe zijn acht verdachten aangehouden op verdenking van crypto- en bankhelpdeskfraude. Vijf van hen komen uit Groningen: mannen van 23, 27, 29 en 39 jaar oud en een vrouw van 33.

Op 4 maart werd de 23-jarige man uit Stad op heterdaad aangehouden, terwijl hij met een 23-jarige man uit IJsselstein en en een 26-jarige man uit Zwijndrecht bezig was verschillende slachtoffers aan het oplichten was. Tegelijkertijd zijn een 24-jarige vrouw uit Amsterdam en een 39-jarige man uit Groningen aangehouden.

De overige drie verdachten uit Stad, twee mannen van 27 en 29 en een vrouw van 33, zijn op 9 maart aangehouden. Daarbij doorzochten agenten de verblijfplaatsen van de verdachten, een auto en een bedrijfspand. Hierbij zijn gegevensdragers, hardwallets en luxegoederen in beslag genomen. Daarnaast werden een vuurwapen en meerdere kogelpatronen aangetroffen.

De criminelen benaderden slachtoffers eerst via phishing-SMS en belden vervolgens zogenaamd namens de bank over verdachte transacties. Slachtoffers werden gevraagd AVG-virusscanner en Anydesk te installeren, waardoor de oplichters het scherm konden meekijken en cryptowallets konden scannen. Vervolgens logden slachtoffers in op hun rekeningen en wallets, waarna de oplichters het geld stalen. Ook werd er gebeld uit naam van een crypto-exchange. De verdachten vertelden dan dat de wallet van slachtoffer geïnfecteerd was en dat uit veiligheid de cryptomunten overgezet moesten worden naar een veilige wallet van de oplichters.

Het onderzoek is gaan lopen nadat er meer dan veertig aangiftes binnen zijn gekomen bij verschillende eenheden. Na onderzoek bleek het te gaan om één dadergroep, waarbij het totale schadebedrag inmiddels ruim 1,7 miljoen euro bedraagt. Doordat in verschillende eenheden aangiftes waren binnengekomen, liepen er verschillende onderzoeken naar leden van de dadergroep. De onderzoeksteams besloten de krachten te bundelen om de leden van deze groep tegelijk aan te kunnen houden.