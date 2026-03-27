Drie kunstenaars geselecteerd voor talentprogramma NP3 en Groninger Museum

NP3 en het Groninger Museum hebben drie kunstenaars uit Stad geselecteerd voor het talentprogramma Young Grunn Artist 4. Zij krijgen vanaf juni mentoring, workshops en inhoudelijke begeleiding om hun werk verder te verdiepen.

De geselecteerde kunstenaars zijn Irene de Boer, Mylan Hoezen en Karina Puuffin. Ze beginnen in juni aan het programma van één jaar, waarin ze aan de slag gaan met hun professionele ontwikkeling. Aan het einde van het traject wordt één kunstenaar gekozen als winnaar. Die ontvangt de Gerrit van Houten Prijs van 5.000 euro. De andere twee deelnemers krijgen ieder 2.500 euro.

Young Grunn Artist is een talentontwikkelingstraject voor opkomende kunstenaars en kunstenaarscollectieven met een band met Groningen. De deelnemers krijgen begeleiding van curatoren en medewerkers van NP3 en het Groninger Museum, onder meer richting de maak van een presentatie voor het Groninger Museum. Daarbij ligt de nadruk op experimentele, collectieve en interdisciplinaire kunst.