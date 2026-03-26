Drie Groninger gemeenten, waaronder Stad, kennen geen starterslening

In zeven van de tien Groningse gemeenten kun je een starterslening aanvragen, maar in de gemeente Groningen kan dat niet. Dat blijkt uit onderzoek van Independer.

Het Hogeland biedt de hoogste starterslening van de provincie: starters kunnen daar tot 50 duizend euro extra lenen. Zo varieert de maximale koopsom van een woning om in aanmerking te komen voor een starterslening van 275 duizend tot 350 duizend euro. De drie gemeenten die helemaal geen starterslening aanbieden zijn Groningen, Pekela en Veendam.

“Met een modaal salaris kan een Nederlander zo’n 224 duizend euro lenen bij de bank voor een hypotheek,” zegt Marga Lankreijer-Kos van Independer. “Met een starterslening kan dit oplopen tot ruim 270 duizend. Dit kan net dat verschil maken voor een koper om wel of geen woning te kunnen bemachtigen.

De gemeente Groningen kent trouwens andere maatregelen om huizenkopers tegemoet te komen.