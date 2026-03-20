Drie afwezigen bij FC Groningen zondag tegen AZ

Foto: Arend Jan Wonink

FC Groningen moet het zondagavond in de 28e ronde in de eredivisie thuis tegen AZ doen zonder drie spelers.

Doelman Etienne Vaessen is geblesseerd en middenvelder Stije Resink is al langer uit de roulatie. Ook Oskar Zawada is voor langere tijd uitgeschakeld. Hij liep in het duel tegen Ajax, twee weken geleden, een schouderblessure op. “Oskar is gisteren succesvol geopereerd aan zijn schouder”, aldus trainer Dick Lukkien. “Dit betekent wel einde seizoen voor hem.” Hidde Jurjus verdedigt zondag het doel van FC Groningen.

AZ staat zesde in de eredivisie en kwam donderdag nog Europees in actie. Er werd overtuigend in Tsjechië met 4-0 gewonnen van Sparta Praag. FC Groningen is tiende op zeven punten van AZ.

De aftrap in de Euroborg is zondag om 16.45. FC Groningen – AZ staat onder leiding van scheidsrechter Martijn Vos.