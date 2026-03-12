Drie afwezigen bij FC Groningen in aanloop naar PEC Zwolle

Foto Andor Heij: Etienne Vaessen

FC Groningen moet het vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle doen zonder drie spelers.

Stije Resink is door een kruisbandblessure lang uitgeschakeld. Daarnaast ontbreken doelman Etienne Vaessen en Oskar Zawada.

Bij Zawada vloog de schouder uit de kom na zijn tweede doelpunt tegen Ajax afgelopen zaterdag. Vaessen liep in dezelfde wedstrijd een spierblessure op. Hidde Jurjus staat daarom onder de lat. Younes Taha is wel van de partij. Hij keert terug na een schorsing.

FC Groningen staat tiende in de eredivisie. PEC Zwolle is dertiende. De wedstrijd in de Overijsselse hoofdstad begint vrijdag om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Alex Bos.