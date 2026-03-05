Douwe Bob, Maan en Sophie Straat op Bevrijdingsfestival

Foto: Ronnie Zeemering via Bevrijdingsfestival Groningen

De organisatie van Bevrijdingsfestival Groningen heeft de line-up van editie 2026 bekendgemaakt.

Het bevrijdingsfestival komende 5 mei in het Stadspark belooft een divers muziekaanbod, van pop, rap tot techno. Het thema dit jaar is “Kijk om je heen, we zijn met de meesten.”

Line-up Mainstage

De line-up op de Mainstage staat vol met grote namen als Douwe Bob, Sophie Straat, Joshua Idehen, ELMER en SEF. In de avond speelt de Ambassadeur van de Vrijheid: de jostiband samen met Maan en Reinier Zonneveld. Zij brengen hun show met het motto ‘Zijn wie je bent’.

Paradigm-stage

De stage voor elektronische muziek wordt weer neergezet door Paradigm. Er is een programmering met nationale en regionale dj’s uit de elektronische muziekscene. De Sena Performers Stage biedt overdag ruimte aan artiesten als Isabèl Usher, Stay away from dante!, Parker Fans en ADF Samski.

In de avond wordt deze stage gehost door Mohammed Yusuf Boss en zijn er samenwerkingen met onder andere Copas, Braai en Roodkopje.

Andere programma’s

De Hanze maakt een debuut op het festival met een karaoke-container, onder het motto “Challenge yourself”. De RUG komt met een eigen pop-up collegezaal, waar allerlei korte lezingen plaatsvinden. Het Noorderpoort College verzorgt muziek in een eigen area.

Voor de jongste bezoekers is er opnieuw een uitgebreide kids area. Daarnaast brengt SPOT TV een intiem huiskamerfeestje naar het terrein. Het Plein van de Vrijheid is een centrale ontmoetingsplek met diverse activiteiten.