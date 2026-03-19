Dorpshuis in Meerstad ontvangt 20.000 euro van gemeente

Het dorpshuis in Meerstad heeft vorige week een cheque 20.000 ontvangen van de gemeente. Rik van Niejenhuis (Wethouder Gemeente Groningen) heeft de cheque persoonlijk aan het bestuur van het dorpshuis overhandigd.

De bijdrage is bedoeld als steun in de rug in het eerste jaar. Van Niejenhuis snapt dat het komende jaar spannend is voor het bestuur van het dorpshuis, die er niet alleen voor moet zorgen dat er genoeg programma’s en activiteiten zijn, maar ook dat het dorpshuis financieel goed loopt. “Daarom willen we vanuit het gebiedsbudget graag een extra steuntje in de rug geven”, zegt de wethouder.

Ook biedt het dorpshuis ruimte voor jongeren. “Het is heel mooi dat jullie meteen zeggen dat jullie ook een plek voor jongeren willen maken. Daar is veel behoefte aan.”

Voorzitter Dorpshuis Meerstad, Robin Smit, is de gemeente dankbaar voor de financiële steun. “Dit bedrag stelt ons in staat om een mooie start te maken. Met dit vertrouwen en deze steun kijken wij uit naar een mooie toekomst voor het dorpshuis.”