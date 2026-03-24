Dorkwerderbrug vanaf half april weer open voor alle verkeer na vervanging staalkabels

Rijkswaterstaat begint op donderdag 9 april aan het vervangen van de staalkabels van de Dorkwerderbrug. Tot die tijd blijft de brug gesloten voor al het verkeer. Na de vervanging, die vooralsnog duurt tot en met de zondag erna, is de brug halverwege maandag 13 april weer open voor al het verkeer.

Dat maakte Rijkswaterstaat dinsdagochtend bekend. Na de aanvaring van de Dorkwerderbrug op 7 november werd tijdens een inspectie geconstateerd dat er breuken in de staalkabels zitten. Daardoor kon de brug niet meer veilig worden bediend. Sindsdien rijdt er helemaal geen verkeer meer over de brug, waardoor zowel auto’s als fietsers een omleiding moeten volgen.

Het was vervolgens nog maar de vraag of na de vervanging van de staalkabels ook autoverkeer weer gebruik kon maken van de brug. Dit omdat de aanvaring mogelijk meer schade veroorzaakte aan de onderzijde van het brugdek. De afgelopen maanden zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de gevolgen van de aanvaring op de constructie van de brug. De conclusie is, aldus Rijkswaterstaat, dat het veilig is om de brug weer volledig in gebruik te nemen zodra de staalkabels zijn vernieuwd.

De nieuwe staalkabels voor de brug zijn binnen en als het werk volgens planning verloopt, wordt de brug op zondag 12 april getest. Als die tests goed verlopen, kan de brug weer open voor al het verkeer.

Zaterdagochtend 11 april gaat de brug dan naar beneden voor de werkzaamheden, maar blijft nog wel gesloten voor al het verkeer. Als op maandag 13 april ook de omgeving rond de brug is opgeruimd, gaat aan het einde van de dag de brug weer open voor alle verkeer.