Donderdag zonnig en droog, na vrijdag koeler

Foto: Joris van Tweel

Donderdag wordt, net als woensdag, een dag met veel zon. De dagen erna blijft het droog, maar vanaf zaterdag levert de temperatuur enkele graden in.

Donderdag is het opnieuw een zonovergoten dag. In de loop van de middag raakt het bewolkt. Bij een zwakke tot matige noordelijke wind wordt het 15 of 16 graden. In de avond en nacht koelt het flink af, met minima rond 3 graden.

Vrijdag zijn er zonnige perioden met maxima rond 13 graden. De wind is zwak en komt uit richtingen tussen noord en noordoost. In de nacht daalt de temperatuur tot ongeveer 2 graden.

Komend weekend is het wederom zonnig bij 11 of 12 graden. Begin volgende week koelt het verder af en is er kans op buien.