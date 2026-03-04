“Donderdag volop zon, ook in het weekend warm lenteweer”

Foto: Joris van Tweel

Het is de komende dagen zonovergoten voorjaarsweer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het ook het komende weekend mooi lenteweer.

“Donderdag schijnt de zon vrijwel ongehinderd en de temperatuur loopt op naar 17 of 18 graden”, vertelt Kamphuis. “De zuidoostenwind is matig, windkracht 3. In de nacht naar vrijdag minima rond 2 of 3 graden en nog altijd kans op lichte grondvorst.”

“Vrijdag zijn de veranderingen klein. Met veel zon wordt het 17 of 18 graden en waaien doet het nauwelijks. Tijdens het weekend is er een grote kans dat dit zonovergoten en warme lenteweer aanhoudt. Meer daarover is te lezen op de weerpagina of om 08.50 uur te beluisteren tijdens het weerbericht in de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”