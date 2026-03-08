Donar wint in vol Martiniplaza van Mons in jubileumwedstrijd

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zondagmiddag in een bijna vol Martiniplaza gewonnen van Union Mons-Hainaut. De ploeg van coach Jason Dourisseau was, op de dag waarop het 75-jarig bestaan van de club gevierd werd, te sterk voor de Belgen: 92-85.

Donar kon niet beschikken over Kjeld Zuidema en Carlton Linguard. Desondanks begon de thuisploeg prima, met opvallende bijdragen van Wietze Nossek en de met scherp schietende Tim Hoeve. Na het eerste kwart was het 26-15, bij rust 48-36.

Na rust werden de Belgen sterker en aan het eind van het derde kwart was Mons 5 punten ingelopen: 69-62. In het laatste kwart werd het verschil bij 77-75 zelfs 2 punten, maar Donar wist toch de overwinning uit het vuur te slepen.

Topscorers bij Donar waren Tim Hoeve met 22 punten, Dane Erikstrup en Damian Forrest met beiden 15 punten, Evan Taylor met 14 punten en Wietze Nossek met 12 punten. Bij Mons was Malik Whitaker topscorer met 24 punten.

Donar staat op de negende plaats in de BNXT League met 22 punten uit 19 wedstrijden.