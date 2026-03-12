Donar wint in slotseconden van Den Helder Suns

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft donderdagavond met veel moeite de uitwedstrijd tegen laagvlieger Den Helder Suns gewonnen. Het werd 86-88.

De Groninger basketballers moeten deze maand veel wedstrijden spelen. Zo speelde de ploeg van coach Jason Dourisseau afgelopen zondag en dinsdag al. Daar komt bij dat Kjeld Zuidema langdurig geblesseerd is, zodat het een zware periode is voor Donar. Tegen Den Helder Suns startte de ploeg met een kleine voorsprong, maar die werd weer weggegeven. Vooral Reggie Mesidor was een plaaggeest, met alleen al 12 punten in het eerste kwart, dat eindigde in 31-25.

In het tweede kwart lukte het Donar beter om de Noord-Hollanders van het scoren af te houden, al kon de achterstand niet ongedaan gemaakt worden. De ruststand was 45-43. De achterstand bleef ook in het derde kwart nog lange tijd voortduren, totdat er na 62-56 een 0-8 run kwam. Met het ingaan van het laatste kwart was het 65-69.

In dat laatste kwart liep Donar uit naar 71-77, maar Den Helder Suns kwam daarna dichterbij, en met nog een minuut op de klok kwam de ploeg langszij: 86-86. Een halve minuut voor tijd zorgde Malik Miller van dicht bij de basket voor 86-88, waarna een laatste driepuntsschot van Den Helder Suns gemist werd.

Austin Luke had een ‘double-double’ met 19 punten en 16 assists. Damian Forrest had ook een ‘double-double’ met 12 punten en 11 rebounds. Dane Erikstrup maakte 14 punten. Bij Den Helder Suns was Reggie Mesidor topscorer met 25 punten.

Donar is gestegen naar de zevende plek in de BNXT League en heeft 24 punten uit 20 wedstrijden.

Komende zondagmiddag speelt Donar wederom tegen Den Helder Suns, maar dan in Martiniplaza.