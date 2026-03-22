Donar wint bekerfinale van Zwolle

Donar wint de beker

Donar heeft voor de achtste keer in de clubgeschiedenis de nationale beker gewonnen. In Almere werd met 78–77 gewonnen van Landstede Hammers.

Het Topsportcentrum in Almere biedt plaats aan 3.000 toeschouwers, en hoewel de wedstrijd niet helemaal was uitverkocht, zat de zaal goed vol. Het grootste deel van de stoeltjes werd bezet door Donar-supporters.

Donar moest het ook in de finale doen zonder aanvoerder Kjeld Zuidema, die door een voetblessure al langer langs de kant staat. Bij de Zwollenaren ontbrak Coen Stolk. De finale was al lastig te voorspellen. Beide teams kwamen elkaar in competitieverband nog niet tegen dit seizoen en hoewel Zwolle een stuk lager op de ranglijst staat, had Donar met twee Europese en twee competitiewedstrijden afgelopen twee weken een druk programma.

Vliegende start Austin Luke

Donar kwam goed uit de startblokken. Malik Miller opende de score en dankzij een driepunter van Austin Luke en een reguliere score van Miller en een bonus vrije worp, kwam Donar na 2 minuten op een 8-0 voorsprong. Zwolle antwoordde daarna met een 5-0 run die met twee driepunters van Luke werden doorbroken. De rest van het kwart moest Donar het dan ook vooral Luke en Miller hebben. Zwolle kwam echter steeds dichterbij, waardoor Donar aan het eind van het eerste kwart slechts met een puntje voorsprong naar de kant ging: 21-20.

Zwolle neemt de leiding

Het tweede kwart bleven de verschillen in eerste instantie klein. De Hammers namen de leiding halverwege het tweede kwart echter wel over van het team van Jason Dourisseau en bouwde die langzaam uit waardoor de Zwollenaren met een voorsprong van drie punten de rust in gingen: 42-39.

Turnovers

Ook in het derde kwart lukte geen van beide teams om uit te lopen en vallen eigenlijk alleen de vele turn-overs aan beide kanten op. Donar-speler Damian Forrest liet wel zien op stoom te zijn, aan het einde van het derde kwart stond de teller al op 21 punten. Donar en Langstede Hammers sloten het derde kwart met een gelijke stand af: 58-58.

Beslissend laatste kwart

Daar was het vierde kwart ook meteen het beslissende kwart. Donar opende score met Dane Erikstrup, mag zag Zwolle al snel met een 6-0 run op een kleine voorsprong komen. En waar Groningen Austin Luke had in het eerste kwart, was daar nu Damian Forrest om de score weer gelijk trekken (64-64) en Landstede Hammers met een time-out naar de kant te sturen.

Daarna volgde gelukkig wel een finale-waardig kwart, waarin het ouderwets stuivertje wisselen was tussen beide teams om de voorsprong. Ook halverwege het vierde kwart was de stand weer gelijk (71-71). Met nog 2:18 op de klok maakte Evan Taylor er 74-71 van voor Donar, direct gevolgd door een score van Austin Luke (76-71). Devin Whitfiled van Zwolle bracht met nog een kleine minuut op de klok het verschil weer naar drie punten. Een verschil dat voor Zwolle niet meer te overbruggen bleek, want bij 77-74 en nog enkele seconden op de klok zag Whitfield zijn driepuntschot missen. Waarna Groningen nog naar de vrijeworpslijn mocht. Één benutte worp van Erikstrup was genoeg om de Zwolse buzzerbeater die volgde te overkomen: Donar won met 78-77 haar achtste beker in de clubgeschiedenis.

Topscores Donar: Damian Forrest (30), Austin Luke (19) en Malik Miller (16).

Celeritas-Donar

In Almere worden dit weekend alle bekerfinales gespeeld, daarbij is meer Gronings succes te vieren. De vrouwen basketbal onder 18 jaar van Celeritas-Donar wonnen zaterdagmiddag de beker door Basketbal Academie Limburg VO16 met 67-46 te verslaan.

De mannen onder 22 van Celeritas-Donar komen zondagavond in actie. Om 19:00 spelen zij de bekerfinale tegen BC Triple ThreaT M22 uit Haarlem.