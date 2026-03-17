Donar verliest ruim in eerste wedstrijd kwartfinale ENBL

Donar=speler Malik Miller (met bal) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft dinsdagavond in de eerste wedstrijd van de kwartfinale van de European North Basketball League verloren van Syntainics MBC uit het Duitse Weißenfels. Het werd in Martiniplaza 81-100.

Donar had het vanaf het begin moeilijk tegen de sterke tegenstander. Al aan het eind van het eerste kwart was er een duidelijke voorsprong voor de gasten van 14-26. Direct na de hervatting had Donar een sterke fase, waarbij de ploeg terugkwam tot 25-26. Het verschil bleef vervolgens klein, en bij 41-39 stond de thuisploeg zelfs even voor. Bij rust was het 41-44.

Na rust konden de Groninger basketballers de tegenstander niet meer bijbenen, waardoor het aan het eind van het derde kwart 60-77 was. In het laatste kwart liepen de Duitsers nog iets verder uit.

Topscorers bij Donar waren Dane Erikstrup met 29 punten, Austin Luke met 18 punten en Evan Taylor met 12 punten. Bij Syntainics MBC was Spencer Reaves topscorer met 28 punten.

De returnwedstrijd in Weißenfels is volgende week woensdag. Komende zondag speelt Donar de bekerfinale in Almere, tegen Landstede Hammers uit Zwolle.