Donar strandt in kwartfinale ENBL

Het Europese avontuur is voorbij voor Donar dit seizoen. De Groninger basketballers verloren woensdagavond in de kwartfinale van de European North Basketball League ook de returnwedstrijd in Weißenfels van Syntainics MBC : 80-73.

Donar had een week geleden in eigen huis al met 81-100 verloren van de Duitse ploeg, dus moest er woensdag met minimaal 20 punten gewonnen worden. Dat bleek een onmogelijke opgave. Donar was afgereisd met slechts 8 spelers, zonder Kjeld Zuidema en Carlton Linguard Jr. Na het eerste kwart was het al 21-12 en leek een walk-over in de maak, maar Donar herpakte zich en kwam al snel op 21-19. Bij rust was het 36-33.

Na rust liep de thuisploeg iets verder uit, waardoor het aan het eind van het derde kwart 60-51 was. In het laatste kwart werd het nog verschil nog even 1 punt bij 72-71, maar een overwinning was Donar niet gegund.

Topscorers bij Donar waren Dane Erikstrup met 18 punten, Damian Forrest met 15 punten en Austin Luke met 13 punten. Bij Syntainics was oud-Donarspeler Charles Callison topscorer met 15 punten.

Donar speelt komende zaterdagavond weer in de BNXT League. Dan staat een uitwedstrijd tegen Okapi Aalst op het programma.