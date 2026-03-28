Donar niet opgewassen tegen Okapi Aalst

Het is Donar zaterdagavond niet gelukt om de uitwedstrijd tegen de nummer 3, Okapi Aalst, te winnen. Vooral een slecht eerste kwart deed de Groninger basketballers de das om: 111-82.

Donar had vooral in het eerste kwart geen antwoord op de met scherp schietende Belgen. Na de eerste 10 minuten stond de stand 34-14 op het scorebord. In het tweede kwart wisten beide ploegen zeer veel te scoren. De kwartuitslag was maar liefst 30-30, waardoor de ruststand 64-44 was.

Na rust liep Aalst nog wat verder uit, tot 91-62 aan het eind van het derde kwart. Halverwege het laatste kwart hadden de Belgen al meer dan 100 punten gescoord, en Donar wist de achterstand niet te verkleinen.

Topscorers bij Donar waren Damian Forrest met 21 punten, Dane Erikstrup met 20 punten en Evan Taylor met 13 punten. Bij Okapi Aalst was Siebe Ledegen topscorer met 26 punten.

Donar staat op de negende plaats in de BNXT League en heeft 24 punten uit 22 wedstrijden.

Komende woensdag speelt Donar een thuiswedstrijd tegen LWD Basket uit Leeuwarden.