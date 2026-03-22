Donar kreeg winst in bekerfinale niet cadeau: “Special moment after a hard time”

Foto: Wouter van der Maden

Opgetogen en blije reacties bij de staf en spelers van Donar na het winnen van de bekerfinale tegen Landstede Hammers uit Zwolle. In Almere trokken de Groningers met 78-77 aan het langste eind.

“Dit is super leuk”, reageert coach Jason Dourisseau direct na de wedstrijd. “Ik ben ontzettend trots en blij voor de club en voor iedereen die hierbij betrokken is. Het maakt mij ook wel een beetje emotioneel, want voor de vereniging is deze prijs ontzettend belangrijk.”

De overwinning markeert een definitieve terugkeer aan de top. Nadat de basketbalclub drie jaar geleden failliet ging, braken er onzekere tijden aan. Inmiddels is de weg omhoog ingezet en met de bekerwinst lijkt Donar weer helemaal terug. Dourisseau: “Wat wij willen, is spelen om de prijzen. Vorig jaar waren we in de beker al heel dichtbij, maar dit team is echt bijzonder. Ondanks het loodzware programma van de afgelopen periode is de ploeg blijven gaan. Met deze winst zijn zij nu onderdeel geworden van de geschiedenis van Donar.”

Voor de club is het de achtste bekerwinst in de historie. “Ja, de achtste. My number eight!“, lacht Dourisseau, verwijzend naar het legendarische rugnummer waarmee hij zelf jarenlang voor de club schitterde.

Tekst gaat verder onder de video:

“It was a war”

Ook point guard Austin Luke was na afloop euforisch. “Het winnen van deze finale is een erg speciaal moment. Niet alleen voor mij, maar voor het team, de fans en alle inwoners van Groningen. Donar heeft een moeilijke tijd achter de rug, maar vandaag brengen we de beker terug naar de plek waar hij hoort.”

De weg naar de overwinning was allesbehalve makkelijk. “De wedstrijd was een uitputtingsslag. It was a war“, aldus Luke. “We gaven niet op en zijn uiteindelijk als winnaar uit de bus gekomen. Dat we wat doelpogingen misten, maakte het tot de laatste seconde spannend; het had gedurende de wedstrijd alle kanten op gekund. Maar dat is basketbal.”

Luke toont zich ondanks de winst een sportief winnaar: “Heel veel credits voor Zwolle, zij hebben het ons extreem lastig gemaakt. We wilden beiden deze finale dolgraag winnen en op het veld was het echt oorlog. Wij hadden vandaag het geluk aan onze zijde. Pas in de laatste vijf seconden dacht ik: ja, nu hebben we de prijs binnen!”