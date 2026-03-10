Donar door naar kwartfinale ENBL na winst op BK Opava

Donar-speler Dane Erikstrup (links) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft de kwartfinale van de European North Basketball League bereikt. De Groninger basketballers wonnen dinsdagavond in eigen huis vrij eenvoudig van BK Opava uit Tsjechië: 103-86.

De thuisploeg kende een prima start. Via 21-10 en 28-12 eindigde het eerste kwart bij 30-19. In het tweede kwart kwamen de gasten al snel terug tot 33-27, en bij rust was het verschil 8 punten: 55-47. Halverwege het derde was het verschil 21 punten bij 70-49, maar daarna volgde toch weer een slordige fase. Het derde kwart werd afgesloten met een 82-67 tussenstand.

In het laatste kwart kon BK Opava niet meer dichterbij komen. Halverwege stond het al 97-76 en kon de overwinning Donar niet meer ontgaan. De maximale voorsprong werd drie minuten voor tijd bereikt bij 103-78.

Topscorer bij Donar was Dane Erikstrup met 27 punten. Austin Luke had een ‘double-double’ met 16 punten en 14 assists, Malik Miller had 16 punten, Evan Taylor 13 punten en Tim Hoeve 12 punten. Topscorer bij BK Opava was Wesley Person Jr met 21 punten.

Donar speelt in de kwartfinale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Syntainics MBC en BK Olomoucko. Die wedstrijd wordt woensdag gespeeld.

Komende donderdag staat alweer de volgende wedstrijd op het programma voor Donar. Dan speelt de ploeg van coach Jason Dourisseau een uitwedstrijd tegen Den Helder Suns. Komende zondag speelt Donar wederom tegen Den Helder Suns, maar dan in Martiniplaza.