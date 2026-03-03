Doe mee aan de Groningse peiling over de gemeenteraadsverkiezingen

Op 18 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen. In aanloop daarnaar houdt OOG een peiling onder inwoners. We willen weten hoe Groningers denken over de lokale politiek en op welke partij zij zouden stemmen.

Ga jij stemmen? Weet je al op welke partij, of twijfel je nog? En hoeveel vertrouwen heb jij in de gemeenteraad?

Ook als je niet van plan bent te stemmen, horen we graag jouw mening.

Voor dit onderzoek werkt OOG samen met het Groningse onderzoeksbureau Onderzoekdoen.nl.

Zij maken op basis van de resultaten een Groningse zetelpeiling, die op 12 maart wordt gepubliceerd.

De vragenlijst is in te vullen tot en met 9 maart om 10:00.