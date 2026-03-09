Dinsdag veelal bewolkt met in de middag kans op regen

De Martinitoren (foto: Denise Overkleeft)

Na een zonovergoten maandag gaat Groningen een grijze en frisse week tegemoet. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis daalt de temperatuur en neemt de kans op regen toe.

“Dinsdag is er eerst lokaal mist. Verder is er veel bewolking met later in de ochtend en tijdens het eerste deel van de middag hier en daar een opklaring. Gaandeweg de middag gaat het regenen. Het wordt 12 of 13 graden bij een zwakke of matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3. In de nacht zijn er minimatemperaturen rond 5 graden.

Woensdag is het bewolkt met in de loop van de ochtend wat lichte regen. Later wordt het weer droog. Het wordt 10 of 11 graden bij een matige of zwakke westelijke wind, windkracht 2.

Donderdag wordt het 12 graden. Eerst is er af en toe zon en in de middag is het overwegend bewolkt bij een stevige zuidwestenwind.

Vrijdag valt er vooral in de ochtend regen en wordt het bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind 10 graden.

Meer over het weekendweer is te lezen op de weerpagina of te beluisteren tijdens het weerpraatje om 8:50 bij de OOG/Ochtendshow.”