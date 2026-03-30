Dinsdag kans op zon en een buitje, temperatuur daalt ’s nachts naar het vriespunt

De week is begonnen met een schat aan verschillende weersomstandigheden. Zon, hagel, harde winstoten en regen hebben zich allemaal laten zien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zet dit onvoorspelbare weer zich ook de rest van de week voort.

“Dinsdag is er af en toe zon, trekken er wolkenvelden over en valt er lokaal een buitje. Het wordt 10 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4. In de avond en nacht wordt het helder en koelt het af tot omstreeks het vriespunt en ontstaat mist en lokale gladheid door aanvriezende mist.

Woensdag is er eerst mist, daarna is het bewolkt en in de middag klaart het regelmatig op. Het blijft droog en bij rustig weer wordt het 12 graden. Donderdag is er eerst af en toe zon, maar neemt de bewolking toe en volgt in de middag een spatje regen. Het wordt dan 12 of 13 graden.

Goede Vrijdag lijkt droog te beginnen en met af en toe zon wordt het 10 graden. Wel kan er in de middag wat regen vallen. Verder is het rustig weer. Tijdens het weekend zijn we licht storingsgevoelig, wat betekent dat het vaak droog is maar dat een bui niet is uit te sluiten. Bij doorgaans rustig weer wordt het 12 of 13 graden.”