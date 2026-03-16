Dinsdag bewolkt, in de middag kans op wat zon

Na een wisselvallige maandag, maakt Groningen zich klaar voor een verscheidenheid aan weersomstandigheden. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kunnen we bewolking, regen, zon en wind verwachten.

“Dinsdag is er eerst veel bewolking met een spatje lichte regen. In de middag breekt de zon vanuit het zuiden door en loopt de temperatuur op naar 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar woensdag dalen de minimumtemperaturen tot dichtbij nul en is er kans op grondvorst.

Woensdag en donderdag is het zonovergoten en zeer zacht lenteweer bij 16 tot 18 graden. Daarna wordt het weer kouder en verschijnt er ook weer af en toe bewolking in een noordelijke stroming. Neerslag valt er na morgen voorlopig niet meer.”