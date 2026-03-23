Dinsdag bewolkt en kans op een regenbui, later in de week kans op hagel

Maandag bracht uiteindelijk veel meer zonnestralen dan gedacht. Of het zachte en zonnige weer zich voortzet? Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis komt er bewolking onze kant op, met regen en hagel.

“Dinsdag is er veel bewolking en kan er een buitje vallen. Het wordt 12 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. In de avond regen en in de loop van de nacht buien met kans op hagel en windstoten. Minimatemperaturen liggen rond 5 graden.

Woensdag vallen vooral op het eerste deel van de dag enkele buien met kans op hagel. Verder is er nu en dan zon en wordt het 8 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 4 tot 5. In de nacht minimatemperaturen dichtbij het vriespunt.

Donderdag wordt het slechts 7 graden en ook dan staat er een gure noordwestenwind, windkracht 4 tot 5. Er vallen weer enkele buien met nog altijd kans op hagel. In de nacht een paar opklaringen en minima dichtbij nul.

Meer weer over het weekend en de lange termijn... We gaan daar de komende tijd ook eens even vooruitkijken naar de paasdagen! Die zouden zomaar eens koud kunnen worden."