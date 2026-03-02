Dinsdag 14 graden met veel zon, later in de week temperaturen van 17 graden

Foto: Joris van Tweel

Het zonnige en zachte weer van maandag zet zich voort. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis laat de lente zich deze week goed zien. Met temperaturen die oplopen tot 17 graden kan de tussenjas uit de kast getrokken worden.

Dinsdag is er veel zon, afgewisseld door een paar wolkenveldjes. Het blijft droog en het wordt 14 graden bij een zwakke of matige noordelijke wind, windkracht 2 tot 3. In de nacht wordt het 2 graden en is er kans op vorst aan de grond.

Woensdag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt 11 of 12 graden bij een matige oostenwind, windkracht 3.

Donderdag is het een stuk warmer met 17 graden als maximumtemperatuur. Daarbij is er veel zon en is de zuidoostenwind zwak of matig, windkracht 2 tot 3.

Vrijdag zijn de veranderingen klein maar tijdens het weekend verandert er wel iets.