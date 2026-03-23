Delen doorfietsroute tussen Leek en Stad vanaf volgende week tijdelijk dicht

Van 30 maart tot en met 24 april is de doorfietsroute tussen Leek en de stad Groningen afgesloten tussen de Munnikesloot bij Lettelbert en de Roderwolderdijk in Hoogkerk. De afsluiting geldt voor zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer.

Volgens de Provincie Groningen is de stremming nodig voor de bouw een nieuwe aansluiting bij de kruising van de Munnikevaart en Matsloot. Deze kruising wordt verlegd, zodat fietsers vanuit Leek straks in een meer vloeiende lijn kunnen doorrijden en voorrang hebben. Ook wordt een eindje verderop een plateau aangelegd in de Roderwolderdijk, bij de aansluiting richting de Onlanden. De stremming biedt tegelijk de gelegenheid om, op een aantal andere plekken op het traject, herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Fietsers vanuit Leek kunnen omrijden via de Hoofdstraat in Midwolde en Lettelbert, de Hooilanden, de onderdoorgang bij de A7 en Matsloot aan de noordzijde van de A7. Een alternatief is de route via Oostwold (Hoofdstraat) en het Hoendiep. Het autoverkeer vanuit Roden en Peize richting Stad wordt omgeleid via de N372 en de Zuiderweg.