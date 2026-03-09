Defensiehelikopters oefenen deze week onder meer boven Haren en Glimmen

Foto: Military Material via Pixabay

Tot en met donderdag 19 maart vindt de oefening Centaur Lance plaats in delen van Noordoost-Nederland. Daarbij oefent Defensie onder meer met Apache gevechtshelikopters. Het gebied waarin de toestellen mogen vliegen ligt onder meer boven Haren en Glimmen.

Het Defensie Helikopter Commando traint tijdens de oefening samen met eenheden van de luchtmacht en landmacht. Helikopterbemanningen trainen het uitschakelen van fictieve doelen op de grond en in de lucht. De helikopters kunnen daarbij laag over komen, omdat de vliegers onder meer oefenen met het zoeken van dekking.

De gevechtshelikopters oefenen van maandag 9 tot en met donderdag 12 maart van 9.00 tot 23.00 uur en van maandag 16 tot en met donderdag 19 maart van 9.00 tot 23.00 uur.