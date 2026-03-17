Deel spoor tussen Groningen en Leeuwarden ligt in najaar 2027 er langdurig uit

Foto: Rick van der Velde

Het spoor tussen Groningen en Leeuwarden ligt er bij Hardergarijp in de herfst van 2027 langere tijd uit. Dat meldt ProRail.

Het spoor is tussen Hardegarijp en de Friese hoofdstad verzakt en er kan niet harder gereden worden dan 80 kilometer per uur. Momenteel worden metingen en onderzoeken verricht hoe de ondergrond er uit ziet en welke maatregelen nodig zijn om de trein weer op normale snelheid te laten rijden.

Palenmatras

Ook zijn er al technische oplossingen in studie. Zo is een palenmatras een mogelijkheid. Dat is een constructie met grindpalen, die het spoor stabiliseert. Ook wordt er gekeken of de bodem onder het spoor versterkt of vervangen kan worden. Ten slotte wordt gedacht over de aanpassing van de spoorhoogte bij een spoorwegovergang bij Tietjerk.

Mocht uit het onderzoek blijken dat de werkzaamheden aan het spoor eerder gedaan kunnen worden, wordt de planning aangepast.