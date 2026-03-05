Debatten met lijsttrekkers te zien en te horen bij OOG, Groningenkiest online

OOG start vanaf donderdag (vandaag) met een reeks debatten tussen de politieke partijen die mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 18 maart. Ook de pagina groningenkiest.nl is online gekomen.

Tot en met volgende week vrijdag kruisen de politieke partijen op doordeweekse dagen de degens over allerlei onderwerpen die spelen in de Groningse maatschappij. De debatten worden gevoerd tussen twee partijen.

Die zijn als volgt verdeeld: BBB en Durf, Volt versus PVV, Stadspartij 100 procent voor Groningen en Partij voor het Noorden, PvdD en CDA, VVD en SP en tot slot GroenLinks/PvdA tegen D66. FvD wilde niet mee doen aan de debatten. De debatten zijn op de TV te zien en ook online op de website van OOG of op YouTube. Direct na de Ochtendshow op OOG Radio zijn de debatten vanaf maandag om 9.00 uur te horen.

Groningenkiest

Daarnaast is de website goningenkiest.nl gelanceerd. Daar zijn de interviews met de lijsttrekkers te vinden, de verkiezingsprogramma’s en nog meer verkiezingsnieuws.

Op maandag 16 maart, twee dagen voor de verkiezingen, is via OOG het grote verkiezingsdebat in Forum Groningen met alle partijen te volgen.