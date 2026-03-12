De woningnood | De kijk van de partijen

Eén van de belangrijkste thema’s bij de landelijke verkiezingen: wonen. Ook in de gemeente Groningen speelt dit thema een belangrijke rol. Met een woningtekort, een stijgend inwoneraantal en een stijgende woningprijs snakt de Groninger naar een passende oplossing. Moet de gemeente meer inzetten op huur- of koopwoningen? Voor welke doelgroep moet gebouwd worden? En moet de regelgeving worden versoepeld voor bouwprojecten of is regelgeving juist belangrijk voor behoud van de leefomgeving?

De gemiddelde huizenprijzen binnen de gemeente zijn de afgelopen jaren naar 410.000 euro gestegen. Daarnaast kampt de gemeente met een woningtekort van 10.000 woningen en blijft het inwoneraantal in de gemeente stijgen.

Huizen bouwen

Alle partijen zijn het eens dat gebouwd moet worden in de stad. Het verschil tussen de partijen wordt duidelijk in het aantal huur- en koopwoningen dat gebouwd moeten worden.

GroenLinks-PvdA, SP, Volt en Partij voor de Dieren hebben een duidelijke visie over het aantal huurwoningen en de regie van de overheid die daarbij komt kijken. Volt en GroenLinks-PvdA willen dat 30 procent van de nieuwbouw sociale huur gaat worden. Ook Partij voor de Dieren wil een geruim aantal huurwoningen om betaalbare huur voor de lage inkomens mogelijk te maken. SP legt de nadruk op regulering vanuit de gemeente om prijsstijgingen in de markt te drukken.

BBB, D66, ChristenUnie en Stadspartij 100% voor Groningen zien graag een mix van woningtypen, waarbij vooral wordt gekeken naar de behoefte van de doelgroep waarvoor gebouwd wordt, zoals studenten of senioren. Een vast percentage voor een verdeling tussen huur en koop wordt door deze partijen niet genoemd.

De partijen die meer ruimte willen geven aan de markt zijn VVD, CDA en DURF. Zij zetten in op het bouwen van veelal koopwoningen en willen geen vaste percentages en hoge aantallen huurwoningen.

Voorrang voor Groningers en een bepaalde doelgroep zijn belangrijk voor PVV, Forum voor Democratie, Student en Stad en Partij voor het Noorden. Student en Stad richt zich vooral op het bouwen van studentenwoningen om het tekort daarin te drukken. PVV en Forum voor Democratie vinden het belangrijk dat de Groningse inwoner voorrang krijgt op de woningmarkt binnen de gemeente. Partij voor het Noorden wil vooral huizen bouwen die aansluiten bij de wensen van de inwoners uit de regio.

Regels behouden of schrappen?

Een aantal partijen geeft aan de regels rondom vergunningen en verduurzamen te willen versoepelen om de snelheid van het bouwen te bevorderen. BBB, DURF, Forum voor Democratie, CDA, VVD, D66 en Stadspartij 100% voor Groningen zijn allemaal voor het verminderen, versoepelen of efficiënter maken van de regelgeving. Zij leggen de nadruk op de procedures die nu te lang duren, waardoor minder snel woningen gebouwd kunnen worden.

GroenLinks-PvdA, SP en Volt willen dat de gemeente de regie in handen neemt en actief stuurt in de plannen van nieuwbouwprojecten. Partij voor de Dieren stelt bij het bouwen van nieuwe woningen eisen aan het behouden van duurzaamheid en natuur.

Dit jaar stellen vijftien partijen zich verkiesbaar. Elke partij heeft een verkiezingsprogramma opgesteld, waarin hun plannen voor de komende vier jaar worden uitgelegd. OOG gaat in op de vijf belangrijkste thema’s voor de komende verkiezingen: wonen, veiligheid, duurzaamheid, groen en armoede. Elk thema wordt apart uitgelegd aan de hand van de standpunten van de partijen.