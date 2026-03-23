De Tegeltaxi haalt vanaf volgende maand gratis tegels op in Groningen

Groningers die van hun tegels of klinkers af willen, kunnen in april, mei en juni de tegeltaxi boeken. Deze vrachtwagen haalt de vloerstenen gratis op en zorgt dat ze gerecycled worden.

De Tegeltaxi rijdt de komende maanden op een vaste route door de dorpen en wijken van de gemeente Groningen. Bewoners die van hun tegels en klinkers willen laten ophalen, kunnen hun adres hier aanmelden.

Per huishouden kan maximaal twintig vierkante meter aan vloersteen worden opgehaald. Voorwaarde is wel dat de stenen klaarliggen op de hoek van de straat en makkelijk te pakken zijn voor de grijper van de vrachtwagen.

Duurzamer

De Tegeltaxi is onderdeel van het ‘NK Tegelwippen’. Het doel van deze taxi is om tuinen klimaatbestendiger te krijgen. Door tegels te vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, komt er meer plek voor insecten en dieren en wordt het koeler op warme dagen

Route

Dit is de planning van Tegeltaxi:

14 april Selwerd + Tuinwijk + centrum + Reitdiep

21 april Helpman + De Wijert + Zeeheldenbuurt

28 april Vinkhuizen + Paddepoel

19 mei Hoogkerk + Gravenburg

26 mei Haren + Glimmen + Onnen + Noordlaren

2 juni Beijum + De Hunze + Korreweg + De Hoogte

9 juni LET OP: ROUTE BIJNA VOL!

Lewenborg + Oosterhoogebrug + Ten Boer en omliggende dorpen

16 juni Noorderplantsoenbuurt + Grunobuurt + Rivierenbuurt + Kostverloren

23 juni Corpus den Hoorn + Hoornsemeer

30 juni Oosterpark + Oosterpoort + Meerdorpen + Meerstad