April-editie daklozenkrant De Riepe in het teken van eenzaamheid en isolement

Foto Wim Zwiers

De april-editie van de Groningse daklozenkrant De Riepe staat in het teken van verhalen over verlatenheid, eenzaamheid en het leven op straat.



Centraal in de april-editie staat een fotoserie met als thema ‘verlaten’, waarin verschillende vormen van eenzaamheid en isolement zichtbaar worden gemaakt.

Daarnaast vertelt Evi in een interview over haar ervaringen met een psychose en het leven op straat. Verder is er aandacht voor eenzaamheid, gebaseerd op het boek Onzichtbaar eenzaam maar niet alleen van Sandra Kamp. Rik-Jan Kraak, locatiemanager in Ter Apel, legt uit hoe het asielproces verloopt en welke stappen daarbij horen.

De krant bespreekt ook de ETHOS-telling, een methode om dak- en thuisloosheid beter in kaart te brengen. Daarnaast is er aandacht voor het project Bitterzoet Erfgoed in de klas, over het slavernijverleden. In de rubriek Straat Kanjer worden lokale verkopers in het zonnetje gezet, deze maand onder andere Florica uit Uithuizermeeden, Leens en Drachten.

OOG sprak tijdens de Ochtendshow van deze woensdag met Kevin Bekkering en Lisbeth Lucidore over de april-editie van De Riepe. Dat interview lees je hieronder terug.

