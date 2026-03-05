De Boo stoot Stolz van de troon met nieuw baanrecord op 500 meter op WK Sprint: “Hoppa, en door”

Foto: Rieks Oijnhausen

Jenning de Boo heeft donderdagavond zijn visitekaartje afgegeven tijdens de eerste 500 meter van het WK Sprint in Heerenveen. In een kolkend Thialf rekende de Groninger direct af met zijn grote Amerikaanse concurrent Jordan Stolz en heroverde hij en passant het baanrecord.

De 22-jarige De Boo kwam in de dertiende rit in actie tegen de Pool Damian Żurek. Voorafgaand aan de wedstrijd liet De Boo weten veel zin te hebben in dit WK; na zijn zilveren medailles op zowel de 500 als de 1.000 meter tijdens de Olympische Spelen in Milaan, was uit zijn woorden op te maken dat hij klaar was met de tweede trede en vol voor het goud wilde gaan.

De Boo opende in 9.53. Żurek, de regerend Europees kampioen die erom bekendstaat bij wedstrijden alle risico’s te nemen, noteerde 9.79. Op het rechte stuk bereikte De Boo een snelheid van 60,4 kilometer per uur, wat in de laatste bocht zelfs opliep naar 61,1 kilometer per uur. De Boo finishte uiteindelijk in 33.78. Daarmee reed hij het baanrecord dat Jordan Stolz op 7 december vestigde (33.90) uit de boeken. Żurek finishte in 34.51, de vijfde tijd van de avond.

De dubbel van Stolz

Stolz zelf kwam een rit eerder in actie tegen de Noor Bjørn Magnussen. De Amerikaan wil dit weekend iets bijzonders neerzetten: hij rijdt zowel het WK Sprint als het WK Allround. In de schaatsgeschiedenis kwam dit slechts twee keer eerder voor: Shani Davis en Eric Heiden gingen hem voor. Echter, met het belangrijke verschil dat er in die tijd twee weken tussen beide kampioenschappen zat.

De 21-jarige Stolz, die zich de afgelopen twee weken in Friesland voorbereidde op dit toernooi, opende in 9.52. Op het rechte stuk noteerde hij een snelheid van 60,3 kilometer per uur en finishte in 34.13. Op dat moment was dit de zevende tijd ooit gereden. Uiteindelijk werd Stolz tweede. Magnussen zette 34.84 op de klokken, goed voor de twaalfde tijd.

Wit ijs

De mannenwedstrijd werd verreden direct na de 500 meter voor de vrouwen, zonder dat er tussentijds gedweild was. In de laatste ritten sloeg het ijs dan ook flink wit uit. Iemand die daar ogenschijnlijk geen last van had, was Zhongyan Ning uit China, die al in de eerste rit in actie kwam. Ning geldt, ondanks zijn vroege startpositie, als een van de grote kanshebbers voor de titel, mede omdat hij regerend wereldkampioen sprint is en olympisch kampioen op de 1.500 meter.

Bij de start tegen de Belg Mathias Vosté stond Ning niet stil, waarop starter Janny Smegen een valse start toekende. Bij de herstart waren beiden goed weg en opende Ning in 9.78. Op de kruising moest de Vosté inhouden om Ning voorrang te geven. Uiteindelijk finishte de Chinees in 34.36, een nieuw persoonlijk record waarmee hij vierde werd op deze afstand. Vosté finishte in 35.74 en speelt daarmee geen rol van betekenis in het klassement.

Liefde voor Thialf

Een andere grote naam verscheen in rit negen: de Canadees Laurent Dubreuil. Hij schaatste tegen de Zuid-Koreaan Kyung-Min Koo. De 33-jarige Dubreuil gaf onlangs aan nog lang niet te willen stoppen met schaatsen op het hoogste niveau. Hij heeft in het verleden een tijdlang bij een gastgezin in Friesland gewoond om zich verder te ontwikkelen en is in die periode gaan houden van de provincie en van ijsbaan Thialf. Dit kwam donderdagavond tot uiting door het maken van een hartjesgebaar richting het publiek.

Dubreuil opende in 9.51, wat voor zijn doen erg snel is. Met een maximumsnelheid van 60,1 kilometer per uur finishte hij in 34.26. Daarmee zette de Canadees, die tijdens de Olympische Spelen nog brons pakte, een nieuw persoonlijk record neer en werd hij derde.

Wennemars en Botman

Andere Nederlanders die in actie kwamen waren Joep Wennemars en Janno Botman. Wennemars finishte in 34.57 (zevende tijd) en gaf daarmee, na een ongelukkig verlopen Olympische Spelen, zijn visitekaartje af als kanshebber voor het eindklassement van dit toernooi, wetende dat de 1.000 meter zijn sterkste wapen is. Botman reed eveneens een goede rit en werd met 34.71 achtste.

Koshkin

Een opvallende afwezige op deze afstand was Yevgeniy Koshkin. De 23-jarige Kazach heeft de snelste honderd meter van het hele veld in de benen; vorig seizoen opende hij in een nooit eerder vertoonde 9.31. Omdat er bij het WK Sprint echter ook een 1.000 meter gereden moet worden, zeiden zijn trainers: “Een 1.000 meter, doe hem dat niet aan.” Zijn landgenoot Artur Galiyev verving hem, maar kon met de 21ste tijd (35.49) geen potten breken.

“Hoppa en door”

“Dit is een hele lekkere start van het toernooi”, vertelde De Boo na afloop bij de NOS. “Tijdens de race had ik niet het idee dat ik een 33.70 aan het rijden was. Er zaten wat te veel technische foutjes in. Of het sneller kan? Daar gaan we het over hebben als ik een medaille om mijn nek heb hangen.”

De Boo blaakt van vorm: “Tijdens de trainingen afgelopen week reed ik al persoonlijke records. Het is heel fijn om het baanrecord ook terug te hebben. Femke (Kok, red.) zag ik het ook doen bij de vrouwen, en nu doe ik het ook. De opdracht op de 1.000 meter is om het verschil in het klassement zo groot mogelijk te houden. Hoppa en door!”

WK Sprint

Tijdens het WK Sprint schaatsen de deelnemers vier afstanden. Op donderdag worden de 500 en de 1.000 meter gereden. Op vrijdag worden beide afstanden opnieuw gereden. De resultaten van alle vier de afstanden vormen het klassement. Degene die na vier afstanden bovenaan staat mag zich wereldkampioen sprint noemen.