De Boo kampioen op WK Sprint in Heerenveen: “Dit is het beste schaatsweekend van mijn leven”

Foto: Rieks Oijnhausen

Jenning de Boo is vrijdagavond voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen sprint geworden. In een uitverkocht Thialf kwam de titel op de laatste afstand van de vierkamp niet meer in gevaar. Bijzonder is dat hij bovendien een wereldrecord puntenaantal vergaarde over dit kampioenschap.

In het algemeen klassement leidde de Groningse schaatser na twee keer de 500 meter en één keer de 1.000 meter al comfortabel. Zijn directe concurrent Jordan Stolz, die op de tweede plaats stond, moest 1,80 seconden goedmaken op de afsluitende kilometer. Op de derde plaats stond Laurent Dubreuil uit Canada op 3,57 seconden achterstand. Waar voorafgaand aan de laatste afstand het goud en zilver nagenoeg zeker leken, was er nog strijd om het brons. Dubreuil werd namelijk op de hielen gezeten door Zhongyan Ning uit China (+3,69) en Joep Wennemars (+4,11).

De Boo tegen Dubreuil

De Boo kwam in de laatste rit in actie tegen Laurent Dubreuil. Het publiek, dat tijdens deze rit massaal op de banken stond, zag zowel De Boo als Dubreuil een flitsopening neerzetten. De Boo opende in 16,06, terwijl Dubreuil 16,09 noteerde. Waar De Boo al vrijwel zeker was van zijn titel, had Dubreuil nog alles om voor te rijden in het klassement. Met een snelheid van 60,8 kilometer per uur in de eerste volle ronde klokte De Boo na zeshonderd meter 40,61. Uiteindelijk finishte hij in 1:07,40, de tweede tijd op deze afstand. Dubreuil finishte in 1:08,90, de zevende tijd.

Jordan Stolz sneller

Stolz kon het gat met De Boo niet overbruggen. De 21-jarige Amerikaan uit de staat Wisconsin is na de wereldbekerwedstrijd in het Duitse Inzell doorgevlogen naar de Olympische Spelen in Milaan, om van daar door te reizen naar Friesland om zich vanuit een hotel in Sneek voor te bereiden op het WK. Stolz had voor dit weekend snode plannen: hij wilde zowel de titel pakken bij het WK Sprint als Allround. Donderdag maakte hij echter een vermoeide indruk.

In de twaalfde rit nam hij het op tegen Joep Wennemars. In het klassement stond Wennemars voorafgaand aan de race op de vijfde plaats met een achterstand van 4,11 seconden. Bij de start maakte Wennemars een missertje. Hij opende in 16,47, Stolz noteerde 16,31. Met een snelheid van 60 kilometer per uur ging Stolz via een 40,90 naar een finishtijd van 1:07,26, de snelste tijd op deze afstand, en verzekerde hij zich van de tweede plaats in het klassement. Wennemars noteerde 1:07,88. Op dat moment leverde hem dat de derde positie op in het klassement, maar omdat De Boo toen nog moest schaatsen, zakte Wennemars uiteindelijk naar de vierde plaats.

Brons naar Zhongyan Ning

Het brons ging naar Zhongyan Ning. De Chinees kwam in de elfde rit in actie tegen de Japanner Tatsuya Shinhama. Ning is sterk op de 1.000 meter en heeft daarnaast in het verleden laten zien ook een goede toernooirijder te zijn. Hij opende in 16,61. Na 41,36 op 600 meter finishte hij in 1:07,88, de derde tijd. Ondanks dat hij iets langzamer was dan op de donderdag, was de tijd meer dan genoeg om het brons veilig te stellen in het klassement. Shinhama finishte in 1:09,52. Een prestatie waarmee hij uiteindelijk achtste werd in het klassement.

Valpartij

Tijdens de race waren er twee momenten waarbij het publiek de adem inhield. In de vierde rit nam Daniele Di Stefano uit Italië het op tegen de Duitser Moritz Klein. Klein kon zich donderdag op deze afstand nog net staande houden. Nu ging het in de derde bocht mis. In de binnenbocht ging hij onderuit en miste op een haar na de 27-jarige Di Stefano. De ijzers gingen rakelings langs de Italiaan, waarbij een actie van Di Stefano, die zijn linkerbeen optilde, en Klein die tijdens de val zichzelf afremde, er wellicht voor gezorgd hebben dat erger voorkomen werd.

Ook in de tiende rit was het publiek getuige van een nare valpartij. Janno Botman nam het in deze race op tegen de Noor Bjørn Magnussen. Botman plaatste zich vorige week via het NK voor dit wereldkampioenschap. De 25-jarige Nederlander reed een keurig toernooi en stond voorafgaand aan deze afstand op de negende plaats in het klassement. In de laatste bocht ging het echter mis. Hij ging onderuit en knalde hard in de boarding. Een hevig geëmotioneerde Botman kreeg uiteindelijk wel een staande ovatie van het publiek.

Eindklassement

Het eindklassement ziet er als volgt uit: De Boo wordt wereldkampioen met 134.670 punten (een nieuw wereldrecord). Stolz wordt tweede met 135.500 punten met een verschil van 1,66 seconden. Ning wordt derde met 136.755 punten met een verschil van 4,17 seconden. In het klassement wordt Wennemars vierde (+4,59), gevolgd door Dubreuil op de vijfde plaats (+5,07) en Magnussen als zesde (+7,09).

“Ik heb het waargemaakt”

“Tijdens zo’n toernooi zie je mensen onderuit gaan,” vertelt De Boo na afloop bij de NOS. “Op zo’n moment flitsen er scenario’s door je hoofd. Wat als? Maar ik heb het waargemaakt. Dit is het beste schaatsweekend van mijn leven. Dit is geweldig. Ik heb ook nog nooit zo’n vol Thialf gezien. Het gevoel dat je krijgt als je naam wordt omgeroepen bij de start, dat is echt fantastisch. Ik word wereldkampioen sprint voor een thuispubliek. Heel mooi.”

De winst betekent ook dat De Boo topfavoriet Stolz definitief verslagen heeft: “Dan kom je bij het scenario: wat als ik zo gereden had op de Spelen? Maar ik weet dat ik niet zo moet denken, dan kom je in een negatieve sleur terecht. Ik ben trots op deze dagen. Zoals mijn vader altijd zei: ‘Wat als, dat telt niet.’ Daar heb je niks aan. Ik ben wereldkampioen geworden. Het seizoen kon eigenlijk niet beter. Komende woensdag nog even de drie kilometer rijden tegen Joy Beune.” Het rijden van deze afstand gebeurt op het afsluitende schaatsevenement de Zilveren Bal in Leeuwarden en is een uit de hand gelopen grap.