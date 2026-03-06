De Boo deelt opnieuw tik uit aan Stolz op 500 meter WK Sprint; wereldtitel lonkt: “Zou stom zijn als ik dit weggooi”

Foto: Rieks Oijnhausen

Jenning de Boo heeft vrijdagavond op de tweede omloop van de 500 meter op het WK Sprint in Heerenveen opnieuw een tik uitgedeeld aan directe concurrent Jordan Stolz. Met de winst op de afstand loopt hij verder uit in het algemeen klassement, waardoor de verschillen op de laatste afstand nagenoeg onoverbrugbaar lijken.

De Boo zat na de eerste dag van het WK al op rozen. Zowel op de 500 als de 1.000 meter zette hij de snelste tijd neer, waarbij hij op de 500 zelfs een baanrecord klokte. In het algemeen klassement leidde hij op directe concurrent Jordan Stolz met een marge van 0,66 seconden. Zhongyan Ning uit China stond derde op 1,13 seconden achterstand. Damian Żurek, die ook als een kanshebber gold voor het eremetaal, heeft zich voor de tweede dag afgemeld vanwege gezondheidsredenen. Ook de Japanner Wataru Morishige heeft zich teruggetrokken.

“Ik zit hier nog niet rustig”

“Ik ben wel een beetje zenuwachtig,” vertelt De Boo aan de NOS als hij het ijsstadion betreedt. “Het is en blijft Stolz tegen wie je het opneemt. Dus nee, ik zit hier nog niet rustig.” Nadat De Boo donderdagavond kortstondig zijn schaatsen kwijt was, was er vrijdagochtend een probleem met het schaatspak: “Bij het uittrekken ontstond er een klein scheurtje. Maar dit is allemaal gefixt. Alle zaken zijn op orde. Het belangrijkste is dat ik vandaag in de races geen foutjes ga maken. Maar ik ga niet op veilig rijden, ik ga alles geven.”

De Boo kwam in de dertiende en laatste rit in actie tegen Stolz. De rit werd van tevoren omschreven als de hoogmis. Een uitverkocht Thialf ging bij de presentatie van beide schaatsers op de banken staan. De Boo legde de eerste honderd meter af in 9,59. De Amerikaan uit de staat Wisconsin deed daar niet voor onder: ook hij opende in 9,59. Richting de laatste bocht behaalde De Boo een maximumsnelheid van 61,3 kilometer per uur, een snelheid die Stolz niet behaalde. Met twee keer een handje aan het ijs kon De Boo de bocht houden. Uiteindelijk finishte de Groningse schaatser in 33,93, 0,15 langzamer dan donderdag. Stolz noteerde 34,17. Dat betekent dat de afstand tussen beide schaatsers verder groeit van 0,66 naar 1,80 seconden die Stolz nu goed moet maken op de 1.000 meter.

Zhongyan Ning

Wat deden de andere kanshebbers op het eremetaal? De nummer 3 in het klassement bij de start van de 500 meter was Ning. Ning, de regerend wereldkampioen sprint, kwam in de twaalfde rit in actie tegen Joep Wennemars. Ning kent een goed seizoen; op de Olympische Spelen won hij goud op de 1.500 meter en pakte hij brons op de 1.000 meter. De Chinees legde de eerste honderd meter af in 9,94. Wennemars was sneller en zette 9,88 op de klokken. Uiteindelijk trok Ning aan het langste eind. Met een hogere snelheid in de richting van de laatste bocht, 59,2 kilometer per uur, versloeg hij Wennemars in 34,65, de zesde tijd. Wennemars noteerde 34,77 waarmee hij achtste werd.

In het klassement worden Ning en Wennemars op de hielen gezeten door Laurent Dubreuil en Marten Liiv. Het verschil tussen Dubreuil en Wennemars was vooraf 0,18 seconden. De Canadees Dubreuil kwam in de elfde rit in actie tegen Kyung-Min Koo uit Korea. Dubreuil voelt zich thuis in Heerenveen. Na een tijd verbleven te hebben in een gastgezin in Friesland is hij gaan houden van de provincie en van Thialf. “De mooiste ijsbaan ter wereld”, zoals Dubreuil het omschrijft. Bij de presentatie kreeg hij dan ook een luid applaus. Dubreuil opende in 9,51, wat voor zijn doen erg sterk is. Uiteindelijk finishte hij in 34,32. Dat is vergelijkbaar met donderdag toen hij 34,26 noteerde. Maar omdat Ning langzamer was, deelde hij daarmee wel een tikje uit aan de Chinees en gaat hij hem voorbij in het klassement. Kyung-Min Koo finishte in 34,98, de elfde tijd.

Marten Liiv

En Liiv? Kon hij net als Dubreuil ook een tik uitdelen? De Est kwam in de tiende rit in actie tegen Tatsuya Shinhama. De 29-jarige Liiv, die in 2023 brons won op het EK Sprint, opende in 9,81. Shinhama noteerde 9,64. Uiteindelijk behaalde Liiv in de volle ronde een hogere snelheid. De laatste bocht ging hij met 59 kilometer per uur door. Hij finishte in 34,87, Shinhama noteerde 34,53. Daarmee loopt Liiv op deze afstand niet in op zijn concurrenten.

Naast De Boo en Wennemars kwam er ook nog een derde Nederlander in actie: Janno Botman. Botman, die zich vorige week via het NK plaatste voor dit WK, schaatste in rit negen tegen Bjørn Magnussen. Magnussen opende erg sterk in 9,64, Botman kwam door in 9,88. Magnussen bleef gecontroleerd rijden met een hand op de rug om de rust te bewaren. Hij finishte in 34,54, de vijfde tijd. Botman noteerde 35,04, waarmee zijn tijd toch wat tegenviel.

“Ik was wat wankel”

“Ik ben heel blij dat ik de vorm van gisteren heb kunnen behouden”, zegt De Boo na afloop tegen de NOS. “Het was namelijk geen leuke nacht. Je hebt dan toch wel wat zorgen over zo’n tweede dag. Ik ben deze dag blanco ingegaan. Alles wat ik gisteren heb neergezet, probeer ik te vergeten. Dat moet je ook doen. Want stel dat Stolz vandaag ineens in topvorm is?” Dat De Boo zijn hand tot twee keer toe aan het ijs moest houden om de balans in de bocht te bewaren, probeert de schaatser weg te lachen: “Dat was allemaal ingecalculeerd met mijn shorttrackverleden. Nee, dat is een grapje. Ik was wat wankel. Je gaat met 61 kilometer per uur die bocht in. Met die snelheid moet je de bocht zien te houden. Maar uiteindelijk kwam er een mooie tijd uit.”

Met het resultaat, waarbij De Boo nu drie afstanden heeft gewonnen, komt de titel dichterbij: “Nu mag ik er voorzichtig aan gaan denken. De afstand met Stolz is nu redelijk groot. Het betekent dat ik de laatste afstand niet op honderd procent ga rijden, maar wel op 95 procent. Het is een lekker verschil. Ik zou het wel heel stom van mezelf vinden als ik het nu weg ga gooien.”

Algemeen klassement

Hoe ziet het algemeen klassement er nu uit? De Boo staat fier bovenaan. Stolz staat tweede. Hij moet 1,80 seconden goedmaken op de 1.000 meter om de leiding in het klassement over te nemen. Derde staat Laurent Dubreuil, die dus Ning verdrongen heeft. De Canadees heeft een achterstand van 3,57 seconden op De Boo. Op plaats vier staat Ning (+3,69). Wennemars staat vijfde (+4,11), Shinhama zesde (+5,48), Magnussen zevende (+5,51) en Marten Liiv achtste (+5,68).

De 1.000 meter op het sprintkampioenschap wordt later vrijdagavond verreden.