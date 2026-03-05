De Boo deelt mokerslag uit op 1.000 meter en domineert eerste dag WK Sprint

Foto: Rieks Oijnhausen

Langebaanschaatser Jenning de Boo heeft donderdagavond ook de eerste omloop van de 1.000 meter op het WK Sprint gewonnen. De Boo reed de op twee na snelste tijd ooit gereden in Thialf in Heerenveen, nadat hij eerder op de avond ook al de 500 meter op zijn naam had geschreven. De Groningse schaatser leidt na twee afstanden comfortabel in het algemeen klassement.

De Boo kwam in de twaalfde rit in actie tegen Joep Wennemars. Voorafgaand aan de race was er echter lichte paniek: want waar waren de schaatsen van de 22-jarige Groninger? “Daar gaan we het niet over hebben”, lachte De Boo na afloop. “Mijn trainers zeiden ook al: welke ezel stoot zich nu twee keer aan dezelfde steen? Ja, ik was ze even kwijt. Een stom momentje, maar dankzij de geweldige staf waren ze snel gevonden. Ik beloof dat ik dit morgen niet weer doe.” Tijdens de Olympische Spelen in Milaan liet De Boo zijn ijzers ook al in een bus liggen, wat tot paniek leidde.

Strijd met Wennemars

Voor Wennemars was de loting tegen De Boo niet ideaal; Wennemars beschikt over een goede slotronde, terwijl de kracht van De Boo vooral in de eerste zeshonderd meter ligt. De race begon met een valse start. De Boo: “Ik was net iets te gretig. Joep rijdt snel, en onderling hebben we de drang om van elkaar te winnen.”

Bij de herstart waren de mannen goed weg. De Boo opende in 16.08, tegenover 16.42 voor Wennemars. Bij het uitkomen van de tweede bocht noteerde de Groninger een snelheid van 61,2 kilometer per uur. Na een tussenronde van 40.45 volgde een lastige wissel, maar De Boo finishte uiteindelijk in een razendsnelle 1:06,52. Hoewel hij daarmee boven het baanrecord van Stolz bleef, noteerde hij wel de tweede tijd ooit gereden in Heerenveen. Wennemars finishte in 1:07,32, wat de derde tijd was, waarmee hij uitstekende zaken doet in het algemeen klassement.

Stolz verliest terrein

Een rit later kwam Jordan Stolz in actie tegen landgenoot Cooper McLeod. Stolz wist dat hij een tijd in de 1:05 moest rijden om de leiding over te nemen in het klassement. De 21-jarige Amerikaan opende razendsnel in 15.99 en behaalde een maximumsnelheid van 61,3 kilometer per uur. Daarna begon hij echter te verliezen. Op de 600 meter was hij met 40.52 al langzamer dan De Boo, en ook in de laatste ronde werkten de benen niet meer mee. Stolz finishte in 1:07,14, de tweede tijd. McLeod, die ook op de 500 meter de benen niet had, stelde teleur met de achttiende tijd (1:09,49 na een opening van 16.59).

Op de 500 meter, eerder op de avond, pakte de Canadees Laurent Dubreuil de derde tijd. Op de 1.000 meter kwam hij in achtste rit in actie tegen Moritz Klein uit Duitsland. Dubreuil opende sterk in 16.26. In de eerste volle ronde dreigde Klein bij het uitkomen van de bocht bijna onderuit te gaan. Ondanks dat hij zich staande hield, zorgde het wel voor een schrikreactie bij Dubreuil. Toch noteerde de Canadees na 600 meter een sterke 41.06. Uiteindelijk finishte hij in 1:08,35, de vijfde tijd.

Topsnelheid van Żurek

Zhongyan Ning toonde zich in de laatste rit opnieuw een gevaarlijke klant voor het algemeen klassement tegen Damian Żurek, die ook als een kanshebber voor het eremetaal wordt gezien. De Pool noteerde richting de eerste kruising de hoogste snelheid van het hele veld: 61,6 kilometer per uur. Ondanks die explosiviteit pakte Ning in de laatste ronde de winst in 1:07,61 (vierde tijd). Żurek zette 1:08,97 op de klokken (elfde tijd), waarmee zijn prestatie toch wat tegenviel.

Naast De Boo en Wennemars kwam ook Janno Botman in actie. Botman, die zich afgelopen weekend via het NK plaatste voor het WK, finishte in een degelijke 01:08,53, de zevende tijd. Een ander resultaat dat opviel, werd neergezet in rit elf. De Est Marten Liiv nam het op tegen Conor McDermott-Mostowy uit Amerika. Liiv, die in Nederlandse dienst rijdt, kent een goed seizoen en pakte bij de wereldbekerwedstrijden in Inzell brons op de 500 meter. Ook donderdag liet hij zien dat er met hem rekening moet worden gehouden. De 29-jarige Est opende in 16.38. In de eerste volle ronde was hij te voorzichtig waardoor hij na zeshonderd meter 41.51 noteerde. De laatste volle ronde was sterk, wat hem een tijd opleverde van 01:08,40, de zesde tijd. McDermott-Mostowy finishte in een tegenvallende01:10.24.

Finn Sonnekalb

Wie naar de Duitse schaatsers kijkt, kan dit seizoen niet om de 19-jarige Finn Sonnekalb heen. Op 6 december reed Stolz in Heerenveen met 1:06,38 een nieuw baanrecord, maar de prestatie van Sonnekalb was die dag bijna net zo indrukwekkend: hij klokte 1:07,42. Met die tijd bleef hij mannen als Tim Prins, Jenning de Boo en Zhongyan Ning voor. Ondanks die vorm ontbreekt Sonnekalb dit weekend in Thialf; hij kwam afgelopen weekend in actie op het WK voor junioren in de Max Aicher Arena in Inzell, waar hij de gouden medaille veroverde.

“Ik kan het bijna niet geloven”

“Ik moet zeggen dat deze 1.000 meter er wel in hakt”, aldus De Boo bij de NOS. “Ik ben super tevreden, ik kan het zelf bijna niet geloven.” Over de kruising met Wennemars: “Ik zag Joep uit mijn ooghoeken aankomen. Ik nam het initiatief om zo snel mogelijk naar binnen te gaan. Er was een klein contactmomentje, maar gelukkig raakten we elkaar niet met de schaatsen.”

Over Stolz was De Boo verbaasd: “We weten dat hij harder kan. Hij heeft hier ook sneller gereden. Wellicht heeft het te maken met zijn dubbelprogramma dit weekend waardoor hij zich op een andere manier heeft voorbereid (de Amerikaan schaatst ook het WK Allround). Maar hé. Morgen is er nog een dag. Er staat een titel op het spel en er is nog van alles mogelijk.”

Tussenstand

In het algemeen klassement leidt De Boo nu met 67.040 punten. Stolz volgt op de tweede plaats met 67.700 (+0,66 seconden) en Zhongyan Ning staat derde met 68.165 (+1,13 seconden). Vrijdagavond valt de beslissing tijdens de tweede omloop van beide afstanden.