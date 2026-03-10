Dansschool in De Wijert organiseert dansavond en ‘voute feiling’ voor KWF

Foto via Groningen Danst

Dansschool Groningen Danst in De Wijert organiseert op 21 maart speciale avond vol ‘voute’ hits en een bijbehorende veiling voor het goede doel. Dat doet de dansschool vanwege haar vijftienjarig bestaan.

Leerlingen van de school veilen niet alleen spullen, maar ook diensten tijdens de feestavond. De volledige opbrengst van de veiling én de entree voor de avond, waarop iedereen welkom is, gaan naar het KWF.

De ‘Voute Feiling Dansavond’ vindt plaats op zaterdag 21 maart vanaf 20:30 uur in Multi Functioneel Centrum de Wijert aan de P.C. Hooftlaan. ‘Voute’ outfits zijn een pre, aldus de dansschool.