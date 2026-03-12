Damsterdiep komende week gedeeltelijk afgesloten voor verplaatsing lindebomen

Bron: Google Maps

De gemeente gaat komende maandag 21 lindebomen aan het Damsterdiep verplaatsen. Van maandag tot zaterdag, van 18.00 tot 06.00 uur, is het Damsterdiep tussen de Zaagmuldersweg en Oostersluis afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Veertien bomen gaan op groot transport naar het nieuw aan te leggen Sluispark. Zeven bomen verschuiven een aantal meters van hun huidige plek. De lindebomen zijn twee jaar geleden voorgestoken om ze voor te bereiden op de verhuizing.

Tijdens de werkzaamheden is het fietspad aan de zuidzijde van het Damsterdiep niet bereikbaar. Fietsers worden omgeleid via het Eemskanaal. Daarvoor wordt de kade weer tijdelijk opengesteld. Bestemmingsverkeer wordt begeleid door verkeersregelaars.

Overig verkeer kan overdag over het Damsterdiep blijven rijden.