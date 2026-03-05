‘Daling uitstoot CO2 ligt op schema’

Foto: Webandi via Pixabay

De afname van de uitstoot van broeikasgassen in de gemeente Groningen is hoger dan het landelijke gemiddelde. De daling ligt op schema, aldus het college van B&W in de jaarlijkse CO2 monitor.

Over vier jaar wordt ten opzichte van 1990 zo’n 64 procent minder CO2 uitgestoten. Het landelijk gemiddelde is dan 51 procent. Het gemeentebestuur wil dat Groningen in het jaar 2035 CO2 neutraal is, maar dat wordt wel een uitdaging. De gemeente heeft namelijk niet overal invloed op, want het Rijk stelt landelijke regelgeving vast.

Wel kan de gemeente zelf maatregelen nemen, zoals het eigen wagenpark, de isolatie van haar gebouwen en het plaatsen van windmolens en zonneparken.