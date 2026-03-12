Sinds 2008 is 12 maart jaarlijks de dag tegen de internetcensuur. Op die dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het behoud van digitale vrijheden, tegen de censuur op online meningsuiting door overheden en de strijd voor een open, vrij internet.

Met de komst van AI verandert ook dit vraagstuk. AI wordt steeds vaker gebruikt om berichten automatisch te filteren, verwijderen of minder zichtbaar te maken. Dat kan helpen om desinformatie en haat te beperken, maar roept ook nieuwe vragen op: wie bepaalt uiteindelijk wat zichtbaar blijft op internet, en waar ligt de grens?

OOG was benieuwd wat de studenten op de campus hiervan vonden.