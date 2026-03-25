College wil regels voor muziek op straat niet versoepelen: “Geen aanleiding om beleid te wijzigen”

Er komt voorlopig geen ruimhartiger beleid voor straatmuziek en kleine evenementen in de gemeente. Het college laat in een woensdag gepubliceerde brief weten dat de huidige regels prima voldoen. De enige concrete aanpassing is dat straatmuzikanten hun vergunning voortaan digitaal kunnen betalen.

Het college reageert hiermee op vragen van de fractie Student & Stad, die na onderzoek van OOG pleitte voor een model, zoals bijvoorbeeld in Dublin wordt gehanteerd, waarmee er meer vrijheid zou komen voor muzikanten en orkesten. Het college stelt echter dat er momenteel een “goede balans” is tussen het faciliteren van muziek en het voorkomen van overlast. Volgens het stadsbestuur bewijst het lage aantal klachten dat het huidige vergunningstelsel goed werkt.

Vasthouden aan 15-minutenregel

Opvallend is dat het college geen aanleiding ziet om de omstreden 15-minutenregel te schrappen. Straatmuzikanten moeten in Groningen na een kwartier naar een andere plek verhuizen om irritatie bij ondernemers te voorkomen. Hoewel internationale experts en muzikanten aangaven dat deze termijn uniek kort en praktisch onwerkbaar is, omdat bijvoorbeeld het stemmen van instrumenten vaak al meer tijd kost, blijft de gemeente bij dit standpunt. Ook het vergunningstarief van 60 euro blijft ongewijzigd, aangezien dit volgens de gemeente marktconform is.

Livemuziek binnen: “Procedure kan niet korter”

Een ander punt is de regelgeving voor livemuziek binnen, bijvoorbeeld in kroegen of bij verenigingen. Organisatoren klagen over lange procedures, maar het college wijst een versoepeling hiervan af. Voor het exploiteren van livemuziek moet de aanvraag minimaal twee weken van tevoren binnen zijn. Volgens het college is de vragenlijst die hiervoor ingevuld moet worden noodzakelijk voor een goede beoordeling en is verkorting van de procedure niet mogelijk. Dit staat in schril contrast met de ervaringen van bijvoorbeeld sportverenigingen, die eerder aangaven dat de regels voor het boeken van een bandje vaak onduidelijk en bureaucratisch zijn.

Kleine evenementen

Voor organisatoren van buurtfeesten en kleine optredens verandert er evenmin iets. Het college verwijst naar de versoepelingen uit 2025, waarbij de meldingsplicht voor evenementen buiten de Diepenring werd verruimd naar 300 personen. Binnen de Diepenring en het Westerhavengebied geldt dat er geen vergunningplicht geldt voor evenementen met minder dan 100 aanwezigen. Deze grens wordt niet verder verruimd. Volgens B&W is een vergunningplicht hier essentieel om de veiligheid in de drukke binnenstad te waarborgen, ondanks signalen van verenigingen dat de bureaucratie rondom deze aanvragen ontmoedigend werkt.

Geen actieve rol

Het voorstel om een open podium te faciliteren op centrale plekken zoals de Grote Markt of de Vismarkt, wordt door het college afgehouden. “Wij gaan niet over de inhoudelijke programmering”, zo luidt het antwoord. Wel staat de gemeente naar eigen zeggen met een “positieve grondhouding” tegenover aanvragen van externe partijen die dergelijke initiatieven willen ontplooien.

De gemeente zegt wel aan de slag te gaan met de informatievoorziening voor andere straatartiesten, waarbij bijvoorbeeld gedacht moet worden aan levende standbeelden of mimespelers. Deze worden op dit moment niet benoemd. Het college belooft dit te gaan verduidelijken, zodat ook voor niet-muzikanten helder wordt welke regels er gelden voor optredens in de openbare ruimte.

OOG maakte in november een reportage over het onderwerp: