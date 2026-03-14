College: “COA-opvanglocaties krijgen geen voorrang op vol stroomnet”

Het college ontkent dat de gemeente of het COA invloed hebben op wie er voorrang krijgt op het overvolle elektriciteitsnet. In antwoord op kritische vragen van de Stadspartij 100% voor Groningen stelt het college dat landelijke regels van de ACM bepalend zijn, en niet lokale politieke voorkeuren.

De Stadspartij uitte vorige maand haar zorgen over mogelijke “voordringers” op het elektriciteitsnet. Raadslid Niels Hilboesen vreesde dat opvanglocaties van het COA met voorrang zouden worden aangesloten, waardoor woningbouwprojecten en lokale ondernemers langer in de wachtrij zouden staan.

Geen rol voor de politiek

In de beantwoording is het college resoluut: de gemeente heeft geen enkele zeggenschap over de volgorde in de wachtrij. “De gemeente heeft geen invloed op het toekennen van prioriteiten. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt het kader vast voor heel Nederland”, aldus het college. Netbeheerder Enexis voert deze regels onafhankelijk uit.

Het college benadrukt dat er geen geheime afspraken zijn. Sterker nog: de meeste opvanglocaties in Groningen zitten in bestaande panden waar de stroomaansluiting al toereikend was.

De drie treden van de ACM

Netbeheerder Enexis hanteert een strikt landelijk protocol dat werkt als een trechter met drie treden. Bovenaan staan de congestieverzachters (zoals batterijopslag). Daaronder volgen de vitale functies (politie, zorg). Pas op de derde trede komen de basisbehoeften aan bod. In deze groep zitten zowel woningbouwprojecten als opvanglocaties. Omdat zij op dezelfde trede staan, krijgt een AZC geen voorrang boven een woningbouwproject; ze sluiten simpelweg achteraan in dezelfde rij aan op basis van het moment van aanvragen.

Toekomst voor woningbouw

Hoewel woningbouwprojecten op de korte termijn door kunnen gaan, erkent het college dat de middellange termijn (na 2026) onzeker blijft. De schaarste op het net kan dan alsnog voor vertragingen zorgen, wat kan bijdragen aan extra krapte op de woningmarkt.

Geen inzage in de wachtrij

De geëiste openbaarheid van de wachtrij kan het college niet geven vanwege privacywetgeving (AVG). Enexis mag geen informatie delen over individuele aanvragen van bedrijven of organisaties. De gemeente ziet zelf ook alleen de status van haar eigen projecten.