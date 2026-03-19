Week van de Circulaire Economie in Circula-wattes?!

Week van de Circulaire Economie laat zien: je doet al meer dan je denkt!

Circula-wattes?! Van 19 tot en met 27 maart staat Nederland en zo ook Groningen in het teken van de Week van de Circulaire Economie. Dus onder de noemer Circula-wattes?! laten lokale organisaties zien dat circulair leven vaak leuker en eenvoudiger is dan het klinkt. Met praktische “laifhacks”, inspirerende activiteiten en een rondreizende pop-up ontdekken bewoners hoe zij zelf al circulair bezig zijn. Circula-wattes?! wordt georganiseerd door Groener Groningen, in samenwerking met SDG House Groningen en Vereniging Circulair Groningen Drenthe. Met deze samenwerking richten de organisaties zich bewust op verschillende groepen: inwoners, onderwijs, bedrijven en overheid.

Het volledige programma en de laifhacks zijn te vinden op: https://www.groenergroningen.nl/circula-wattes/

Manon Prins van groener Groningen was in de ochtendshow om hier meer over te vertellen.

De OOG-Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer. Dat beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Wil je meehelpen om ons programma nog leuker te maken? Klik dan hier voor onze vacatures.