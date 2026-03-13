ChristenUnie wil meer provinciaal oog voor verdwijnende greppels en sloten

De ChristenUnie in de provincie Groningen wil dat het provinciebestuur meer aandacht besteedt aan greppels en sloten, die volgens onderzoek ook in Groningen in rap tempo verdwijnen.

Aanleiding voor de vragen is een onderzoek van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat tussen 2017 en 2024 in Nederland meer dan 30.000 sloten in agrarisch gebied zijn gedempt. Een deel van deze sloten lag in gebieden waar dat niet zonder vergunning mag. Het dempen van sloten gebeurt vaak zonder grote machines of zichtbare ingrepen. De sloot wordt dichtgegooid met zand, grond of puin, zodat er een vlak perceel ontstaat.

Voor boeren kan dit praktisch zijn: grotere landbouwmachines kunnen makkelijker werken, en er is meer bruikbare grond beschikbaar. Sinds 2023 gelden er daarnaast strengere regels voor bufferstroken langs sloten. Daar mogen geen mest of gewasbeschermingsmiddelen meer worden gebruikt. Dit maakt het dempen van sloten soms aantrekkelijker voor boeren.

‘Samen met gemeenten en waterschappen dempen tegengaan’

Veel kleine sloten vallen onder gemeenten, provincies of andere instanties. Door deze versnippering is vaak onduidelijk wie toezicht houdt. In verschillende gemeenten verdwijnen meer sloten dan waarvoor vergunningen zijn verleend. Daarom wil de ChristenUnie weten hoe de provincie samenwerkt met gemeenten en waterschappen om het dempen van greppels en sloten tegen te gaan. Ook wil de partij weten of er initiatieven zijn om sloten te herstellen, zoals in andere provincies al gebeurt.

Volgens de ChristenUnie gaat het verdwijnen van greppels en sloten niet alleen om het verlies van historische lijnen, maar ook om verlies van ecologische waarde en waterbergend vermogen. Sloten vormen leefgebied voor planten en dieren en helpen bij het afvoeren en vasthouden van water. De partij wil van de provincie weten welke rol greppels en sloten spelen in erfgoed- en cultuurbeleid. Ook vragen ze naar de betekenis voor waterbeheer en natuur.

“Greppels en sloten lijken misschien klein, maar ze zijn van grote waarde”, stelt Statenlid Antrude Oudman. “Ze vertellen iets over de geschiedenis van ons landschap, zijn belangrijk voor biodiversiteit en helpen om water vast te houden. Juist in een tijd van droogte en toenemende zoetwatervraag kunnen we het ons niet permitteren dat deze landschapselementen verdwijnen.”