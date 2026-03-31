ChristenUnie wil lagere tarieven en betere zichtbaarheid voor gemeentelijke laadpalen

De fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad vindt dat elektrisch rijden toegankelijker en betaalbaarder kan in Groningen. In andere Nederlandse gemeenten zijn de laadtarieven lager en daarnaast dynamisch als het gaat om duurzame stroom. Daarnaast constateert de fractie dat niet alle gemeentelijke laadpalen in apps zijn aangemerkt als eigendom van het Stadhuis.

Raadslid Laurent Dwarshuis stelt dinsdag schriftelijke vragen aan het college over de laadtarieven en toegankelijkheid van de gemeentelijke laadpalen. De ChristenUnie wijst daarin onder meer naar Amsterdam, waar laden aan gemeentelijke palen gemiddeld 0,48 per kWh kost. Dat terwijl Groningers nu 0,53 per kWh moet worden betaald. Dwarshuis en zijn fractie willen daarom weten of de tarieven ook in Groningen omlaag kunnen, zodat meer inwoners gebruik gaan maken van gemeentelijke palen.

Daarnaast vraagt de ChristenUnie of Groningen kan experimenteren met dynamische stroomtarieven, zoals dat ook in andere gemeenten gebeurt. In zo’n systeem varieert de prijs op basis van de beschikbaarheid van duurzame energie. Ook pleit de fractie voor voordelige ‘groene uren’ tussen 12:00 en 15:00 uur naast de duurdere piekuren tussen 16:00 en 21:00 uur, zodat automobilisten kunnen laden wanneer er veel goedkope, duurzame energie beschikbaar is.

Naast de prijzen valt het de ChristenUnie op dat de gemeentelijke laadpalen in de meeste laadapps niet als gemeentelijk eigendom worden weergegeven. Verschillende apps laten het het logo van Heijmans zien, de aannemer die de laadpaal heeft geplaatst. Gebruikers zouden daardoor kunnen denken dat ze bij een privépaal laden of bij een paal van een commerciële partij.

‘Gemeente moet kans grijpen’

Volgens de ChristenUnie wordt elektrisch rijden voor veel Groningers een aantrekkelijker alternatief nu de prijzen voor benzine en diesel blijven stijgen. Maar dan moeten de gemeentelijke laadpalen wel betaalbaar blijven, aldus Dwarshuis. Zeker omdat veel inwoners geen eigen oprit hebben en afhankelijk zijn van publieke laadpalen:

“We horen van inwoners dat zij steeds kritischer kijken naar kosten. Wie afhankelijk is van een openbare laadpaal moet kunnen rekenen op een eerlijke prijs. Een lager tarief kan juist leiden tot méér gebruik en daarmee lagere kosten voor iedereen. Elektrisch rijden is niet alleen goed voor het milieu, het is steeds meer een betaalbaar alternatief voor brandstofauto’s . Die kans moet de gemeente grijpen. Extra inspanning voor herkenbare en betaalbare laadpalen op straat.”