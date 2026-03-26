ChristenUnie op zoek naar ruilkast voor sportspullen

Meisjes elftal viert doelpunt, foto Andor Heij

De ChristenUnie is op zoek naar een sport of buurtvereniging die een ruilkast voor sportspullen wil plaatsen.

Volgens fractievoorzitter Peter Rebergen van de ChristenUnie zijn de hoge kosten van materiaal een reden voor veel mensen om niet te sporten. “In een ruilkast kunnen sporters kleding en accessoires die ze niet meer gebruiken achterlaten, zodat anderen er gratis gebruik van kunnen maken. Zo wordt hergebruik gestimuleerd en krijgt iedereen een eerlijke kans om te blijven sporten.”

De afgelopen jaren zijn er al op meerdere plekken ruilkasten geplaatst. Zo werd vorig jaar een ruilkast geplaatst bij Lycurgus en twee jaar geleden bij FC Lewenborg.Volgens de ChristenUnie zijn de reacties positief en laten zien dat het initiatief voorziet in een duidelijke behoefte.