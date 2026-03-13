ChristenUnie en Student & Stad over preventief fouilleren | Grote Markt

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart in aantocht start OOG met een nieuwe reeks van de videopodcast Grote Markt 1. In zeven afleveringen gaan telkens twee lijsttrekkers met elkaar in debat over de toekomst van Groningen. Hoewel alle deelnemende partijen hiervoor zijn uitgenodigd, doet Forum voor Democratie niet mee aan de reeks; de partij laat aan OOG weten zich tijdens deze campagne te willen focussen op andere elementen.

In deze aflevering schuiven Peter Rebergen (ChristenUnie) en Wieke van Heteren (Student en Stad) aan tafel. Hun partijen hebben samen vijf zetels in de gemeenteraad. In het debat gaat het onder meer over de vraag of in de binnenstad preventief gefouilleerd mag worden en of het aantal muziekfestivals moet worden teruggedrongen vanwege geluidsoverlast. Dat laatste onderwerp raakt ook aan een andere stelling die voor Student en Stad zeer zeker relevant is: moeten naast Noorderzon verdere evenementen uit het Noorderplantsoen worden geweerd?