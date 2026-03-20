Celstraf en beroepsverbod geëist tegen nep-hulpverlener (22) uit Stad

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag een vijftien maanden cel (waarvan acht voorwaardelijk) en een beroepsverbod van vijf jaar geëist tegen de 22-jarige man uit Groningen, die wordt verdacht van tientallen incidenten waarbij hij zich voordeed als ambulancebroeder, politieagent en brandweerman.

Daarbij gebruikte hij voertuigen die sterk lijken op die van hulpdiensten, stelt het OM, waarop hij ook zwaailichten en sirenes monteerde en gebruikte. De man zou ook een vals politielegitimatiebewijs hebben gemaakt en gebruikt, naast andere valse documenten zoals verklaringen en ontheffingen.

De 22-jarige Stadjer staat vooral bekend als nep-ambulancemedewerker, waarbij hij zelfs medische hulp verleende zonder daarvoor te zijn opgeleid. In die hoedanigheid ‘hielp’ hij een vrouw die was gevallen bij een bushalte met ‘onderzoeken’ en medisch advies. De man zou zich ook als politieagent hebben voorgedaan, onder meer bij een ongeval op de Ring Groningen. Daar regelde hij het verkeer en zette hij een deel van de weg af terwijl hij een politiehesje droeg.

Een deel van zijn kledij en apparatuur verkeeg de man volgens het OM door diefstal: de Stadjer zou onder meer een ambulance-uniform hebben gestolen. Ook verdenkt het OM de man van diefstal van portofoons, een AED en medische tassen van het Rode Kruis.

‘Bewustes actie om mensen om de tuin te leiden’

De man zegt zelf dat hij mensen wilde helpen en ontkent dat hij iets fout heeft gedaan. Het OM vindt dat hij geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden en geen inzicht toont in de ernst ervan. Volgens het OM is zeker het ‘medisch handelen’ van de ongediplomeerde Stadjer gevaarlijk en tast het gedrag van de man het vertrouwen in echte hulpverleners aan.

Het OM eist vijftien maanden celstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Ook wil het OM dat de man vijf jaar lang geen werk mag doen in de zorg of bij hulpdiensten. Daarnaast is een ontzegging van de rijbevoegdheid geëist. De rechtbank doet later uitspraak in de zaak.