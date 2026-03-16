CDA vraagt college om opheldering over verdwenen parkeerplekken aan Barkmolenstraat

De fractie van het CDA vraagt het college om opheldering over het verdwijnen van parkeerplaatsen aan de Barkmolenstraat in de wijk De Meeuwen. Door wortelopdruk van recent geplante bomen zijn parkeervakken onbruikbaar geworden, terwijl veel bewoners afhankelijk zijn van de auto om naar hun werk te gaan.

De problemen aan de Barkmolenstraat ontstonden nadat de wortels van jonge bomen de bestrating van verschillende parkeervakken schots en scheef drukten. De gemeente onderzoekt momenteel een oplossing waarbij de ‘boomspiegels’ (de ruimte rondom de stam) worden vergroot. Dit gaat echter direct ten koste van de beschikbare parkeerruimte voor omwonenden.

“Onwenselijke oplossing”

Het CDA heeft signalen ontvangen dat de buurt absoluut niet op deze ingreep zit te wachten. “Bewoners moeten kunnen rekenen op een parkeerplek in hun eigen buurt”, stelt raadslid Jalt de Haan. “Het CDA stoort zich al jaren aan het parkeerbeleid in de gemeente. Het is tijd voor een beleid dat realistisch is en er niet op gericht is om auto’s uit de stad weg te pesten.”

Volgens de fractie is de parkeerdruk in De Meeuwen al hoog en zijn veel bewoners voor hun werk afhankelijk van de auto. Het verder inkrimpen van het aantal plaatsen zorgt voor grote zorgen, zeker omdat de mogelijkheden voor een tweede bewonersvergunning in deze omgeving al minimaal zijn.

Schriftelijke vragen

De partij wil van het college weten of er bij de aanplant van de bomen wel rekening is gehouden met toekomstige wortelopdruk en of er alternatieve oplossingen zijn onderzocht waarbij de parkeerplekken wél behouden kunnen blijven. Ook vraagt De Haan zich af of de stem van de bewoners wel zwaar genoeg weegt in dit dossier. “Kan het college borgen dat huidige en toekomstige bewoners nog wel een vergunning kunnen krijgen als er plekken worden geschrapt?”

De vragen worden binnen enkele weken beantwoord.